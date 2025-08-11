PONZANO – Incendio su una cisterna di GPL: A1 chiusa tra la Valle del Tevere e Roma Nord

Gravi disagi alla viabilità sull’autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, 11 agosto, a causa dell’incendio che ha interessato una cisterna contenente GPL. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 all’altezza del km 525, in direzione nord, tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord.

L’incendio ha avuto origine da uno pneumatico del mezzo pesante, causando l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. La Sala Operativa ha inviato sul posto sei squadre, tra cui il CRRC (nucleo specializzato in rischio chimico) e un funzionario di servizio, per gestire le operazioni di spegnimento e garantire la messa in sicurezza dell’area.

Per precauzione, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni, provocando forti rallentamenti e code. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, non si registrano feriti né persone intossicate dal fumo.

Al momento non è ancora stata comunicata una tempistica per la riapertura della carreggiata.