Cena sotto le stelle a Castel di Tora, una domenica tra gusto e musica sul Lago del Turano

Chi ha detto che ad agosto bisogna per forza andare al mare? Il 17 agosto, Castel di Tora vi invita a riscoprire il piacere dell’estate in montagna, tra le acque limpide del Lago del Turano e il fresco che scende dal Terminillo. Niente caos, niente afa: solo natura, buon cibo e una notte da ricordare.

“Mangiando Sotto le Stelle” – 17ª Edizione è l’appuntamento perfetto per chi cerca sapori autentici, atmosfere da fiaba e un cielo che sembra dipinto a mano. Dalle ore 19.00 il borgo si trasformerà in un percorso gastronomico a cielo aperto, dove gustare piatti tipici e, naturalmente, le celebri pizze fritte protagoniste della 24ª Serata Pizze Fritte.

Ma non finisce qui. Le vie di Castel di Tora saranno animate da musica dal vivo, spettacoli itineranti e, alle ore 22.00 in Piazza San Giovanni, il concerto speciale dell’Introspection Duo, un viaggio sonoro tra jazz, blues e fusion che renderà l’atmosfera ancora più magica.

Durante il giorno, potrete esplorare il borgo medievale: vicoli silenziosi, scorci panoramici mozzafiato, la chiesa di San Giovanni Evangelista, l’antica torre esagonale dell’XI secolo e il suggestivo Palazzo Scuderini. Se preferite rilassarvi, il lago è pronto ad accogliervi con acque cristalline e tranquillità assoluta.