TRIBUNALE DI TIVOLI – Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Marra Francesco

Il Tribunale di Tivoli su ricorso di Marra Giuseppe, Marra Anna, Marra Roberto e

Marra Gianfranco, con provvedimento del 13 maggio 2025 Rg n 1321/2025 VG ha

ordinato la dichiarazione per estratto della domanda di dichiarazione di morte

presunta di Marra Francesco, nato il 18.08.1947 in Sant’Angelo D’Alife (CE), con

ultima residenza in Civitella San Paolo (Roma), scomparso in data 12.03.1998. Si

invita, chiunque abbia notizie dello scomparso Marra Francesco, a farle pervenire alla

cancelleria del Tribunale di Tivoli, entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

Avv. Marco Di Andrea

