TRIBUNALE DI TIVOLI – Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Marra Francesco

Il Tribunale di Tivoli su ricorso di Marra Giuseppe, Marra Anna, Marra Roberto e
Marra Gianfranco, con provvedimento del 13 maggio 2025 Rg n 1321/2025 VG ha
ordinato la dichiarazione per estratto della domanda di dichiarazione di morte
presunta di Marra Francesco, nato il 18.08.1947 in Sant’Angelo D’Alife (CE), con
ultima residenza in Civitella San Paolo (Roma), scomparso in data 12.03.1998. Si
invita, chiunque abbia notizie dello scomparso Marra Francesco, a farle pervenire alla
cancelleria del Tribunale di Tivoli, entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Marco Di Andrea
