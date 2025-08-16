SANT’ANGELO – Cocaina e crack nell’auto a noleggio: fermati due giovani albanesi

Intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano in piazza Belvedere Aldo Nardi, dove due giovani di nazionalità albanese sono stati notati in atteggiamenti sospetti a bordo di una piccola auto blu, parcheggiata in una zona appartata.

Alla vista dei militari, i due hanno cercato di allontanarsi rapidamente a piedi, imboccando una scalinata laterale. Il loro comportamento ha subito insospettito la pattuglia, che è intervenuta prontamente riuscendo a bloccarli dopo un breve inseguimento.

Accompagnati al veicolo, risultato intestato a una società di noleggio, i due sono stati sottoposti a controllo. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto diversi involucri contenenti cocaina e crack. Sequestrata anche una somma in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Uno dei due giovani presentava segni compatibili con l’assunzione recente di stupefacenti: occhi arrossati, pupille contratte, sudorazione e nervosismo. Invitato a sottoporsi ai test previsti, ha rifiutato, incorrendo nella violazione dell’art. 187 del Codice della Strada. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Le indagini proseguono per chiarire l’origine della sostanza e il coinvolgimento dei fermati in eventuali reti di spaccio nella zona.