SANT’ANGELO – Cocaina e crack nell’auto a noleggio: fermati due giovani albanesi

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Agosto 2025

Fermati dopo un inseguimento in piazza Belvedere: cocaina, crack e denaro contante nascosti nel veicolo noleggiato

Intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano in piazza Belvedere Aldo Nardi, dove due giovani di nazionalità albanese sono stati notati in atteggiamenti sospetti a bordo di una piccola auto blu, parcheggiata in una zona appartata.

Alla vista dei militari, i due hanno cercato di allontanarsi rapidamente a piedi, imboccando una scalinata laterale. Il loro comportamento ha subito insospettito la pattuglia, che è intervenuta prontamente riuscendo a bloccarli dopo un breve inseguimento.

Accompagnati al veicolo, risultato intestato a una società di noleggio, i due sono stati sottoposti a controllo. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto diversi involucri contenenti cocaina e crack. Sequestrata anche una somma in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Uno dei due giovani presentava segni compatibili con l’assunzione recente di stupefacenti: occhi arrossati, pupille contratte, sudorazione e nervosismo. Invitato a sottoporsi ai test previsti, ha rifiutato, incorrendo nella violazione dell’art. 187 del Codice della Strada. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Le indagini proseguono per chiarire l’origine della sostanza e il coinvolgimento dei fermati in eventuali reti di spaccio nella zona.

