CALCIO – Guidonia: esordio in Coppa Italia serie C contro il Benevento

Questa sera il Guidonia Montecelio 1937 fc vivrà una serata storica: alle ore 21:00, sul rettangolo verde del Ciro Vigorito, rossoblù affronteranno il Benevento nel Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025-26. Sarà la prima gara ufficiale in assoluto in terza serie dopo la promozione conquistata lo scorso anno, un appuntamento che segna l’inizio di una nuova e affascinante avventura.

La squadra allenata da Ciro Ginestra arriva all’esordio con grande entusiasmo ma anche con qualche difficoltà di formazione: non saranno disponibili lo squalificato Malomo e l’infortunato Coscia, mentre restano in dubbio le condizioni di Ardizzone, Rossi e Franchini. Nonostante le assenze, i laziali vogliono giocarsi al meglio le proprie carte e provare a compiere un’impresa contro una delle formazioni più quotate del torneo.

Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-5-2: tra i pali ballottaggio tra Mastrangelo e Stellato; in difesa pronti Cristini, Esempio e Mulè. Sulle fasce spazio a Zappella ed Errico, con Sannipoli, Santoro e Mastrantonio a formare il centrocampo. In attacco, tre uomini in corsa per due maglie: Bernardotto, Calì e Zuppel.

La formazione campana, guidata da Gaetano Auteri, si presenta all’esordio stagionale dopo un buon precampionato, ma con una rosa ridotta dalle assenze: fuori gli infortunati Salvemini, Manconi e Perlingieri (oltre al lungo stop di Nardi), lo squalificato Borghini e i partenti Ferrara e Starita. La “Strega” dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, puntando su Vannucchi in porta, la difesa composta da Scognamillo, Saio e Ceresoli, esterni affidati a Pierozzi e Ricci, mentre in mediana agiranno Maita e Talia. Davanti, ballottaggio tra Della Morte e Lamesta a destra, con Carfora favorito su Manconi a sinistra, a supporto della punta centrale Salvemini.

Per passare al turno successivo, dove attende la vincente tra Giugliano e Pianese, sarà necessaria la vittoria nei 90 minuti regolamentari o, in caso di parità, ai calci di rigore.

Probabili Formazioni

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Mastrangelo/Stellato; Cristini, Esempio, Mulè; Zappella, Sannipoli, Santoro, Mastrantonio, Errico; Bernardotto, Calì/Zuppel.

A disposizione: Mazzi, Calzone, Falleni, Iacoponi, Picardi, Rossi, Russo, Stefanelli, Spavone, Toma.

Allenatore: Ciro Ginestra.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita (C), Talia, Ricci; Della Morte/Lamesta, Salvemini, Carfora (Manconi).

A disposizione: Esposito, Russo; Romano, Sena, Viscardi; Del Gaudio, Prisco, Mehic, Tsingaras.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Direzione di gara affidata a Riccardo Tropiano di Bari, assistito da Michele Fracchiolla e Antonio Alessandrino, entrambi della sezione di Bari. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

(Daniele Di Cerbo)