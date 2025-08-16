TIVOLI – Don Benedetto compie 82 anni: una vita al servizio dei giovani al Villaggio Don Bosco

È un giorno speciale al Villaggio Don Bosco di Tivoli: Don Benedetto Serafini compie 82 anni, e tutta la comunità si stringe attorno a lui per celebrare non solo un compleanno, ma una vita spesa con dedizione, amore e instancabile impegno al servizio degli altri.

Classe 1943, originario di Camerata Nuova, Don Benedetto è da oltre quattro decenni la guida spirituale ed educativa del Villaggio, dove ha raccolto l’eredità di Don Nello Del Raso, fondatore dell’opera nel 1950. Da quando ha assunto la direzione nel 1980, Don Benedetto ha trasformato il Villaggio Don Bosco in una vera e propria casa per centinaia di giovani orfani e in difficoltà, offrendo loro accoglienza, educazione e un futuro.

Gli auguri del sindaco

Nel suo messaggio di auguri, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha espresso la profonda gratitudine della città:

“Buon compleanno Don Benedetto, la tua vita è la prova concreta che con i valori della generosità e dell’altruismo si può costruire una comunità nella quale nessuno viene lasciato indietro. Ogni giorno, con la tua guida, il Villaggio Don Bosco continua a essere una casa di speranza, crescita e futuro per tanti giovani. Tivoli ti è profondamente grata per ciò che rappresenti e per l’instancabile impegno che metti al servizio degli altri.”

Una celebrazione che ha visto la partecipazione di istituzioni, ex ragazzi, benefattori da ogni parte del mondo e, naturalmente, dei giovani ospiti del Villaggio, che in Don Benedetto vedono una figura paterna, presente e affidabile. “Una roccia” – come molti lo definiscono – che ha saputo far fiorire la missione educativa avviata da Don Nello nel dopoguerra, nel quartiere più povero di Tivoli.

Oltre al suo impegno nel Villaggio, Don Benedetto è stato Direttore della Caritas Diocesana dal 1990 al 2005, ma anche Parroco di Sant’Agnese e assistente spirituale del Gruppo Amici di Quintilolo.

Ma per lui, oggi, il regalo più grande è proprio questo affetto collettivo. Quel “grazie” che risuona tra le mura del Villaggio Don Bosco, dove continua a donare il suo tempo, la sua saggezza e il suo cuore a chi ne ha più bisogno.

Auguri, Don Betto!