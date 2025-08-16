MONTELIBRETTI – Maxi rogo di Ferragosto, in corso bonifica e stima dei danni

Proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dopo il violento incendio che nel pomeriggio di giovedì 15 agosto ha devastato un capannone agricolo tra Montelibretti e Moricone, nei pressi del chilometro 9 della strada provinciale 22b.

Le fiamme, divampate poco dopo le 15:00, hanno rapidamente coinvolto il capannone di circa 1.000 metri quadri dove erano stoccati diversi quintali di materiale plastico per l’imballaggio di prodotti ortofrutticoli.

Nell’incendio sono andati distrutti anche alcuni automezzi e parte delle strutture esterne dell’azienda.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, con i mezzi 5/A e AB/5, supportati da una squadra del Comando di Rieti.

Le alte temperature hanno causato il crollo parziale del capannone, rendendo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza particolarmente complesse.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno presidiando l’area mentre i Vigili del Fuoco proseguono con la bonifica anche con l’utilizzo di ruspe.

Nei prossimi giorni sarà effettuata una stima ufficiale dei danni. Da chiarire le cause dell’incendio, che restano ancora in fase di accertamento.