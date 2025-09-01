GUIDONIA – La Cantera del Calciotto e la Nazionale Italiana Poeti in campo per Gaza

La passione per lo sport si unisce alla solidarietà in un evento speciale: venerdì 5 settembre 2025, alle ore 19:00, il centro sportivo Ananda Sport di via Maremmana inferiore 369, a Guidonia Montecelio, ospiterà un triangolare di calcio benefico.

L’incontro, organizzato da La Cantera del Calciotto in collaborazione con la Nazionale Italiana Poeti, ha come obiettivo la raccolta fondi per sostenere i bambini di Gaza.

L’evento vedrà scendere in campo La Cantera del Calciotto, un’organizzazione nata nel 2025 dalla passione per il calcio, contro la Nazionale Italiana Poeti.

L’iniziativa, dal titolo “Un aiuto ora per Gaza”, vuole offrire un sostegno concreto e immediato attraverso una raccolta fondi destinata all’associazione Support and Sustain Children (SSCh), impegnata ad aiutare i bambini di Gaza.

La partita sarà un’occasione per unire la comunità e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di agire concretamente per affrontare l’emergenza umanitaria a Gaza. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube “Canale Cantera“.

Per chi desidera contribuire, è possibile effettuare una donazione diretta tramite bonifico bancario. Di seguito le coordinate per sostenere l’iniziativa e dare un aiuto concreto e immediato:

* Istituto di credito: Credit Agricole

* IBAN: IT29D0623051680000015111286

* BIC: CRPPIT2PXXX

* Intestatario: Support and Sustain Children

* Causale: Un aiuto ora per Gaza

L’evento è supportato dagli sponsor ufficiali Ananda Sport e Matyrus srl.

La Cantera del Calciotto e la Nazionale Italiana Poeti invitano tutti a partecipare e a sostenere la causa. Un gesto di solidarietà può fare la differenza nella vita di tanti bambini.