GUIDONIA – Cultura, Scuola e Commercio: Michele Venturiello è il nuovo assessore

Stamane, lunedì primo settembre, all’Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio è stato pubblicato il decreto numero 46 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – del Sindaco Mauro Lombardo, con la quale l’avvocato Michele Venturiello è stato nominato alla carica di Assessore.

All’avvocato Venturiello, dirigente di Forza Italia eletto a giugno 2022 consigliere comunale della lista civica “Città Niuova”, sono state conferite le deleghe alla Cultura, alle Politiche Giovanili, all’Istruzione, alla Pubblica Istruzione, al Turismo e all’Innovazione, al Commercio, alle Attività Produttive e SUAP, ai Servizi Demografici e agli Affari Generali.