COLLEFERRO – Arriva il Festival dello street food

Come ogni anno torna l’appuntamento ormai immancabile a Colleferro con il TTSFood, un festival pieno di luci, colori e tantissimo gusto.

Con il Patrocinio del Comune, dal 12 al 14 settembre, Colleferro si trasformerà nella capitale dello Street Food.

Sarà sempre Piazza Unitalsi (Piazzale della piscina comunale) ad ospitare la selezionatissima brigata formata da professionisti dei fornelli, maestri delle braci, raffinati pasticceri per un menù da far girare la testa. Un vero e proprio evento dedicato allo street food di eccellenza, per grandi e piccini.

I 20 Street Chef del format più famoso d’Italia, molti di loro presenti sulla guida del Gambero Rosso a bordo dei loro FoodTruck e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Materie prime di qualità verranno trasformate come per magia in modalità espressa, in vere e proprie eccellenze. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Carni e pesce cotti a vostro piacimento. Sfiziosità regionali e piatti internazionali, ma anche gluten free e vegane.

Sarà divertente insieme ad amici o parenti scegliere la ghiottoneria da condividere in un’area food curata nei minimi dettagli. Pulita, accogliente e colorata. La location, infatti, verrà allestita in puro stile TTS con tanti giochi di luci e scenografie per regalare un’atmosfera unica e suggestiva. Verranno posizionati tavoli e sedute per rendere più comoda la vostra esperienza.

Colleferro Street Food sarà l’evento dell’anno da non perdere. L’occasione per vivere a pieno un viaggio sensoriale pieno di gusto e divertimento per una 3 giorni da vivere da protagonisti tra musica, sorprese e tantissimo buon cibo.

COSA TROVERETE?

I 20 Street Chef si sfideranno per trasformare dei classici in piatti gourmet da leccarsi i baffi.

Racconteranno la nostra penisola attraverso straordinarie rivisitazioni, come panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace.

Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made.

Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani.

Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti.

E come non citare il mitico carciofo alla giudia?

Ma non finisce qui…

“STRIZZANDO L’OCCHIO ALLE CUCINE ESTERE”

Le proposte internazionali del nostro menù sono tutte da scoprire! Dal Messico nachos, burritos e tacos. Dalle isole della Grecia la vera cucina greca con Pita, Souvlaki, Dolmades e altre curiosità. Un viaggio in India con piatti iconici della vera cucina asiatica: pollo al curry, pani puri, samosa, dahi bhalle e channe bhuture. Come nelle vere steak house Americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con ribs e pulled pork. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria. E dalla Penisola Iberica, smash burger, sfilacciato e fritti di suino nero selvatico.

GLUTEN FREE

In esclusiva per il TTS “A Tutto Mais” preparerà piatti totalmente gluten free: arepas ed empanadas venezuelane a base di mais con carne mechada di manzo o pollo e birra gluten free. Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister e alla Rueda paella e patata bravas. Da Ao! Le mitiche scottoncine fritte, polpettine di scottona sfilacciata.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli, cassatine e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE?

Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare.

La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

Ed inoltre, per abbattere il consumo di plastica, in tutto il villaggio potrete dissetarvi con l’Acqua Minerale Naturale Maniva, in speciali brick originali e interamente riciclabili prodotti da Tetra Pak in esclusiva per TTS FOOD!

INGRESSO LIBERO!

Venerdì 12 settembre dalle 17:00 alle 24:00

dalle 17:00 alle 24:00 Sabato 13 settembre dalle 17:00 alle 24:00

dalle 17:00 alle 24:00 Domenica 14 settembre dalle 12:00 alle 24:00