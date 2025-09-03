MONTECELIO – La Sagra delle Pinciarelle, 3 giorni di festa nel giardino di San Michele

Tre giorni dedicati alle pinciarelle nella Villa del San Michele.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre l’Associazione Culturale Sapori & Folklore Montecelio, in collaborazione con la ProLoco Montecelio, con il patrocinio del Ministero della Cultura e Beni Culturali e del Comune di Guidonia Montecelio, organizza la 27esima Sagra delle Pinciarelle, valorizzazione del piatto tipico monticellese, riconosciuto DOP, dalla Regione Lazio.

La manifestazione, oltre che rappresentare un momento particolare dal punto di vista culinario, è un richiamo turistico capace di portare nel borgo medievale, un notevole flusso di visitatori provenienti da tutta la regione.

Durante la “3 giorni“ si potranno ammirare le bellezze del borgo, nonché visitare il museo civico archeologico Rodolfo Lanciani “custode” della Triade Capitolina.

La Sagra avrà inizio alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre.

Le serate saranno allietate da Piano Bar e Karaoke.

Domenica 7, l’inizio della Sagra sarà alle ore 12:00.

Dalle ore 16 e fino alle ore 24 nei giorni di venerdì e sabato sarà attivo un servizio navetta gratuito, con partenza da piazza Alfredo Barbieri, meglio nota come la piazza del mercato dí Guidonia, e ritorno.

La domenica il servizio navetta è previsto dalle ore 10 fino alle 23.

Sarà allestita anche un’area giochi per bambini. Insomma, troverete tutto per trascorrere 3 giorni all insegna del divertimento.