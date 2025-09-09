Si terrà oggi pomeriggio, martedì 9 settembre, alle ore 18 nella chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia la messa a un anno dalla scomparsa di Daniela Circelli, la 39enne dipendente Amazon di Guidonia, uccisa da un pirata della strada nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 sulla via Tiburtina a Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Daniela Circelli, 39enne di Guidonia investita e uccisa sulle strisce pedonali da un’auto pirata

Familiari, parenti e amici si ritroveranno nella chiesa del Centro cittadino per ricordare la donna.

Per la tragica morte di Daniela Circelli il 10 giugno scorso il Tribunale di Tivoli ha condannato ad una pena di 4 anni e 8 mesi Mohamed Samy Aref Gebril, l’egiziano di 27 anni che nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 era al volante della Volkswagen Golf, intestata ad un tunisino titolare di un’attività commerciale a Bagni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il passaggio pedonale di via Tiburtina dove Daniela Circelli fu travolta dalla Golf condotta da Gebril

Il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Morelli ha ammesso Gebril al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e calunnia per aver accusato un connazionale che viaggiava insieme a lui.

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l’imputato reo confesso e il Pubblico ministero chiedono al giudice l’applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso.

Oltre alla pena di 4 anni e 8 mesi, Gebril è stato condannato alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, al pagamento delle spese processuali e di 4.250 euro per le spese di costituzione di parte civile.