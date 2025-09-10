MONTECELIO – “Birriculum”, il borgo profuma di storia e di luppolo

Montecelio, borgo che profuma di storia, si prepara a vivere due giornate all’insegna del gusto e della musica.

Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, presso il suggestivo Giardino dei Frati, va in scena Birriculum, l’evento che celebra la birra artigianale e le eccellenze del territorio.

Protagonisti della manifestazione saranno quattro birrifici locali: Aimara, Golden Pot, Rebel”s e Birrificio Sabino, pronti a far degustare le loro migliori creazioni.

Ogni birra racconta una storia, e Birriculum diventa il palcoscenico ideale per scoprirla sorso dopo sorso.

La Proloco Montecelio, insieme ai soci delle classi 1984 e 1973, ha pensato ad un’offerta street food ricca di novità, con piatti pensati per accompagnare le birre e valorizzare i sapori locali.

Non mancherà la musica dal vivo, che scandirà le serate con atmosfere diverse ma ugualmente coinvolgenti.

Venerdì 12 settembre si accende l’energia rock dei Black Bart, mentre sabato 13 settembre sarà il momento delle emozioni in acustico con il tributo ai Negramaro, interpretato da Luca Giubilei, Daniele Cerchietti e Alessandro Cerini.

Birriculum è più di un evento: è un invito a vivere Montecelio in modo coinvolgente, tra tradizione e innovazione, gusto e passione.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la birra, la musica e le atmosfere autentiche.