PONTE DI NONA – Sottoposti all’obbligo di firma, continuano a spacciare: presi pusher italiani

Avrebbero dovuto rigare dritto e presentarsi in caserma una volta al giorno per dimostrare la buona condotta in attesa del processo, invece avevano ripreso l’attività illecita.

Per questo i Carabinieri della Stazione Settecamini hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne e un 19enne, entrambi cittadini italiani, già sottoposti alla misura dell’obbligo di firma in caserma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo un comunicato stampa della Compagnia Carabinieri di Tivoli, l’operazione antidroga è scattata sabato mattina.

Nel corso di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in località Ponte di Nona, i militari erano intenti ad ispezionare i vani scala degli edifici, presenti in via Don Primo Mazzolari, quando hanno notato il 19enne uscire da un appartamento.

Alla vista dei Carabinieri, con lo scopo di sottrarsi al controllo, il giovane ha spintonato energicamente i militari, tentando di fuggire a piedi disfacendosi di un involucro, risultato poi contenere hashish suddivisa in 46 dosi, per complessivi 102,3 grammi.

Immediatamente raggiunto e bloccato, per il 19enne sono scattate le manette.

La successiva perquisizione domiciliare, dell’appartamento dal quale era uscito ed abitato dal 18enne, ha consentito ai Carabinieri, di rinvenire ulteriore stupefacente dello stesso tipo per complessivi 204 grammi, suddiviso in 40 involucri, un bilancino di precisione, materiale per il taglio, peso ed il confezionamento dello stupefacente, nonché appunti riconducibili all’attività di spaccio, materiali tutti sottoposti a sequestro.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Roma.