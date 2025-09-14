E’ denominato “Anche il cuore va a scuola” ed è un progetto per accogliere i bambini delle classi prime in un clima sereno e gioioso finanziato e realizzato dal Comitato Genitori insieme alle maestre con l’autorizzazione del Dirigente scolastico.

Così venerdì 12 settembre il percorso ludico nel cortile della scuola elementare di via Palermo a Villalba di Guidonia ha accolto i piccoli alunni al primo giorno di lezione.

Sul pavimento sono stati disegnati giochi colorati – come labirinti, salti sui numeri e altre attività grafiche – pensati per favorire il movimento, la curiosità e il sorriso dei bambini.

“Lo scopo – spiegano i rappresentanti del Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia – è quello di rendere il primo giorno di scuola un momento speciale, in cui i piccoli alunni possano sentirsi accolti non solo con la mente, ma anche con il cuore.

Il gioco diventa così occasione di incontro, di socializzazione e di scoperta, aiutando i bambini a entrare nella nuova realtà scolastica con entusiasmo e fiducia”.