CALCIO – Tivoli Calcio 1919, pareggio in rimonta ad Arce

Termina in parità la prima trasferta stagionale della Tivoli Calcio 1919 nel campionato di Eccellenza, girone B. Sul campo dell’Arce, i tiburtini soffrono nella prima frazione, frenati da un avversario aggressivo e ben organizzato. Nella ripresa i padroni di casa trovano il vantaggio al 65’ con Belli, ma la Tivoli reagisce con determinazione e trova il pari grazie a Cruz, ancora a segno dal dischetto dopo il gol in Coppa.
Il pareggio consente agli amarantoblu di salire a quota 4 punti in classifica, rimanendo imbattuti dopo due giornate. L’Arce conquista invece il primo punto stagionale.
Nel prossimo turno, la Tivoli di mister Fabrizi tornerà tra le mura amiche del “Galli”, dove cercherà la seconda vittoria interna contro il Gaeta.
(Daniele Di Cerbo)