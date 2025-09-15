Aggredito al compleanno, bimbo preso a sprangate da 3 fratellini rom

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 15 Settembre 2025

La vittima ha 8 anni. Gli aggressori 7, 9 e 11 anni: non sono imputabili

Prima lo avrebbero insultato e poi aggredito a pugni, calci e con un tondino di ferro.

La vittima ha appena 8 anni.

I picchiatori sono tre fratellini rom di 7, 9 e 11 anni.

E’ accaduto venerdì scorso 12 settembre nel Parco delle Magnolie, alla Serpentara, quartiere alla periferia nord est della Capitale. Il piccolo è finito all’ospedale dove è stato operato al viso e successivamente dimesso: sul caso indagano gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara.

Secondo una prima ricostruzione, nel parco era in corso la festa di compleanno di un amico e compagno della scuola calcio del bambino di 8 anni.

Un pomeriggio trascorso tra partite a pallone, pizzette e pasticcini, sul prato del parco che separa la zona residenziale da quella delle case popolari della Serpentara, dove i tre fratellini rom abitano insieme alla famiglia.

LEGGI ANCHE  PALOMBARA SABINA - Croce Rossa raccoglie materiale scolastico per famiglie indigenti

La Polizia indaga per stabilire cosa sia accaduto prima che fossero allertati il 112 e il 118 da parte di Luigi Pascucci, responsabile dell’associazione “Parco delle Magnolie” che gestisce l’area verde alla Serpentara.

Il bambino di 8 anni è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I e affidato alle cure del Reparto Maxillo-facciale. Sabato mattina il piccolo è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

La Polizia ha recuperato il tondino di ferro abbandonato nel parco e identificato i tre fratellini rom, riconosciuti dai presenti al momento dell’aggressione.

Essendo minori di 14 anni, i tre non sono imputabili. Ma probabilmente sarà inviata un’informativa alla Procura dei minorenni di Roma.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Cinema sotto le stelle, si proietta “C’è ancora domani”

Sono in corso accertamenti per verificare se gli aggressori erano da soli oppure se fossero presenti anche i genitori.

Sull’episodio è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo.

“L’aggressione avvenuta a Serpentara è un episodio gravissimo che colpisce non solo un bambino innocente ma tutta la nostra comunità – ha dichiarato Bartolomeo – È inaccettabile che un momento di gioia come il compleanno si trasformi in un atto di violenza. Serve tolleranza zero verso comportamenti del genere e un impegno concreto per il presidio dei nostri parchi e per l’educazione al rispetto fin dalla giovane età.

Esprimiamo piena solidarietà alla famiglia del piccolo ferito e chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 