Il Comune di Tivoli impegnato nella gestione di presidi e sistemi di sicurezza antincendio degli immobili adibiti ad uffici e scuole.
Lo stabilisce la determina numero 2570 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, lunedì 15 settembre, dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene affidata la fornitura e l’installazione di attrezzature antincendio alla “Capservices Srl”, ditta specializzata della provincia di Pescara.
L’importo complessivo è di 21.557 euro e 40 centesimi.
L’azienda dovrà garantire la fornitura e l’installazione di 187 estintori portatili da 6 chilogrammi in polvere omologato, di altri 15 estintori portatili da 5 chili in CO2 omologato, di un estintore portatile da 2 chili in CO2 omologato, oltre a 2 cartelli 20×30 centimetri in alluminio “idrante”, di 14 piantane rosse porta estintore alta con cartello segnaletico bifacciale, di 2 sportelli completi di vetro safe crash, di una batteria 12 volt centrale rilevazione.