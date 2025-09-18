CALCIO SERIE C – Il Guidonia Montecelio 1937 torna a giocare allo stadio comunale

Il “Guidonia Montecelio 1937 FC” può disputare le gare interne del campionato di Serie C nel rinnovato Stadio comunale di Guidonia.

Il via libera è arrivato oggi, giovedì 18 settembre, a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante la quale è stata formalmente concessa l’autorizzazione al “Guidonia Montecelio 1937 FC”.

In rappresentanza del Presidente Mauro Fusano, l’avvocato Anthony Hernest Aliano ha espresso, unitamente all’Amministrazione, un sentito ringraziamento al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e al Questore, Roberto Massucci, per la tempestiva verifica e conferma della piena conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

“Questo importante risultato – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – consente alla squadra di tornare, già da martedì prossimo alle 18:30, a giocare sul proprio campo favorendo la partecipazione e il coinvolgimento della comunità sportiva locale, dei tifosi e dei cittadini guidoniani”.