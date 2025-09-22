Tivoli accoglie il Ministro Roccella: un passo avanti per le politiche familiari

Una giornata significativa per la comunità di Tivoli, che ha accolto la visita del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, On. Eugenia Maria Roccella, presso il Centro per la Famiglia all’interno dell’Istituto Comprensivo di Campolimpido.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sui risultati di un progetto che sta offrendo sostegno concreto ai nuclei familiari e accompagnando la crescita dei bambini nella fascia 0-6 anni. Il Centro, nato dalla collaborazione tra istituzioni locali e associazioni del territorio, è oggi un punto di riferimento per tante famiglie tiburtine.

🎙️ Il Sindaco Marco Innocenzi ha espresso profonda gratitudine per la presenza del Ministro, sottolineando come «la sua attenzione e partecipazione rafforzino il percorso avviato insieme alle istituzioni locali e alle associazioni impegnate sul territorio». Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Save the Children e alla Direttrice Generale di Save the Children Italia, Daniela Fatarella, per il ruolo determinante nella costruzione e gestione del servizio.

Il Centro per la Famiglia offre una vasta gamma di attività: spazi educativi, ascolto, supporto alla genitorialità e iniziative che promuovono la socialità e l’inclusione. Un modello virtuoso che contribuisce a creare una rete di comunità solida e accogliente.

🏛️ «Come Sindaco – ha dichiarato – considero fondamentale il lavoro di squadra tra Governo, Amministrazione comunale e realtà associative, perché ci consente di sostenere in modo più efficace i bisogni delle famiglie e di costruire percorsi che rafforzano la coesione sociale».