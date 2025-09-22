Tivoli accoglie il Ministro Roccella: un passo avanti per le politiche familiari

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Settembre 2025

La visita del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, presso il Centro per la Famiglia all’interno dell’Istituto Comprensivo di Campolimpido.

Una giornata significativa per la comunità di Tivoli, che ha accolto la visita del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, On. Eugenia Maria Roccella, presso il Centro per la Famiglia all’interno dell’Istituto Comprensivo di Campolimpido.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sui risultati di un progetto che sta offrendo sostegno concreto ai nuclei familiari e accompagnando la crescita dei bambini nella fascia 0-6 anni. Il Centro, nato dalla collaborazione tra istituzioni locali e associazioni del territorio, è oggi un punto di riferimento per tante famiglie tiburtine.

🎙️ Il Sindaco Marco Innocenzi ha espresso profonda gratitudine per la presenza del Ministro, sottolineando come «la sua attenzione e partecipazione rafforzino il percorso avviato insieme alle istituzioni locali e alle associazioni impegnate sul territorio». Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Save the Children e alla Direttrice Generale di Save the Children Italia, Daniela Fatarella, per il ruolo determinante nella costruzione e gestione del servizio.

LEGGI ANCHE  FIANO ROMANO – Asilo nido comunale ai privati: retta da 600 euro mensili

Il Centro per la Famiglia offre una vasta gamma di attività: spazi educativi, ascolto, supporto alla genitorialità e iniziative che promuovono la socialità e l’inclusione. Un modello virtuoso che contribuisce a creare una rete di comunità solida e accogliente.

🏛️ «Come Sindaco – ha dichiarato – considero fondamentale il lavoro di squadra tra Governo, Amministrazione comunale e realtà associative, perché ci consente di sostenere in modo più efficace i bisogni delle famiglie e di costruire percorsi che rafforzano la coesione sociale».

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 