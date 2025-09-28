Il trucchetto gli era riuscito alla perfezione.

Una ha distratto la vittima, mentre l’altro le ha portato via la borsa.

Ma la scena non è sfuggita ad un addetto del supermercato che è saltato in sella alla sua moto, ha rincorso i ladri e ha riportato la refurtiva alla legittima proprietaria.

E’ proprio lei, Jolanta B., 50enne di origine polacca, a raccontare sul gruppo Facebook “Sei di Tivoli se…” la vicenda e a ringraziare pubblicamente il suo “eroe”, Daniele D. B., un dipendente del supermercato “Eurospin” al chilometro 25,5 della Via Tiburtina, a Ponte Lucano di Tivoli.

Secondo il racconto della donna, i ladri erano probabilmente Latinos, a giudicare dall’aspetto.

Un uomo e una donna a bordo di una Fiat Panda bianca, professionisti nell’abbordaggio di donne sole all’uscita dal supermercato con le buste della spesa.

“Volevo ringraziare con tutto il cuore il ragazzo che questo sabato verso mezzogiorno per me è diventato un EROE.

Il ragazzo è un dipendente dell’Eurospin di Villa Adriana e si chiama DANIELE”, esordisce Jolanta B. nel suo post sul gruppo Facebook “Sei di Tivoli se…”.

“Ma comincio dall’inizio – prosegue la donna – Sono stata purtroppo derubata nel parcheggio del negozio.

Mi hanno rubato la borsa dalla macchina con il solito trucchetto delle chiavi e delle monete buttate sotto il cofano.

Mentre comincio a fare marcia indietro, sento dei colpi sul cofano.

Vedo una donna dall’aspetto straniero (sembrava peruviana) che indica per terra sotto la macchina.

Sono costretta a scendere e mentre raccolgo le chiavi e qualche moneta e spiego che non sono le mie, il complice mi ruba la borsa dal sedile davanti, così veloce che non mi accorgo di niente”.

A questo punto appare Daniele, l’addetto del supermercato “Eurospin” di Ponte Lucano.

“Comunque – prosegue la vittima del furto – tornata al mio posto, noto subito la mancanza della borsa e qui entra in azione il mio Angelo Custode.

Il ragazzo, appena arrivato al lavoro in moto, si accorge che mi hanno rubato la borsa.

Non si gira indifferente, ma riprende la moto e segue la macchina dei ladri (era una Panda bianca).

Sconvolta ritorno al negozio a dire che sono stata derubata.

Qui ringrazio tanto anche la direttrice dell’Eurospin che non mi ha lasciato da sola nemmeno un minuto e ha chiamato la pattuglia dei carabinieri.

Nel frattempo, dopo parecchi minuti, il ragazzo è tornato con la mia borsa con tutti i documenti e le carte! Mancavano solamente i soldi che per fortuna non erano tanti.

Non so come è riuscito a costringere i ladri a lasciare la borsa.

Grazie Daniele, per me sei un eroe!

Grazie, grazie, grazie!”.