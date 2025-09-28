Addio al giornalista Furio Focolari, raccontò le imprese di Alberto Tomba

28 Settembre 2025

Pioniere di Colleverde, negli anni 80 il padre fu vice sindaco di Guidonia Montecelio

Ai familiari radunati intorno al letto dell’ospedale ha espresso la volontà di non ricorrere ad ulteriori cure.

“Io sono pronto, voi non siete pronti – detto – E’ meraviglioso che siate tutti qui con me: sono felice”.

Si è spento così Furio Focolari, il celebre giornalista sportivo italiano noto per le sue telecronache di sci, in particolare per le leggendarie imprese di Alberto Tomba, e per la sua lunga militanza a Radio Radio, dove è stata una figura di spicco per tanto tempo.

Aveva 78 anni ed era malato di Sla.

Nato il primo giugno del 1947 a Roma, ex vicedirettore della Rai, Furio era figlio del giornalista Lorenzo Focolari, caporedattore alle Province del Messaggero e direttore del quotidiano del Psdi L’Umanità, e fratello dei giornalisti Claudio, Avio e Alessandro.

Originaria di Pozzaglia Sabina in provincia di Rieti, la famiglia Focolari fu tra le prime ad abitare a Colleverde, il quartiere di Guidonia Montecelio sulla via Nomentana.

Il padre Lorenzo Focolari (Pli e Psdi), già sindaco di Pozzaglia dal 1960 al 1975, fu protagonista della politica anche a Guidonia negli anni 80 ai tempi di Antonio Muratore e Giovanni Battista Lombardozzi e fu vicesindaco della Città dell’Aria.

