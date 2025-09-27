GUIDONIA – Teresa Mazzocca è la nuova rappresentante del Movimento 5 Stelle

Politica, Tiburno Quotidiano / 27 Settembre 2025

Elezione nel ricordo del compianto ex sindaco Michel Barbet

Teresa Mazzocca è la nuova rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio.

In un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 27 settembre, il Gruppo annuncia che l’elezione è avvenuta nel rispetto delle regole interne e dei principi di partecipazione che caratterizzano il Movimento, confermando l’impegno a garantire processi decisionali democratici e trasparenti.

“Il Gruppo Territoriale – si legge nel comunicato – rappresenta uno strumento fondamentale per il radicamento sul territorio, consentendo un dialogo costante con i cittadini, la valorizzazione delle proposte che emergono dalla comunità locale e la promozione di iniziative volte a rispondere in maniera concreta alle esigenze del territorio”.

“Durante questo momento di elezione – prosegue la nota dei “grillini” – si è voluto ricordare con profondo affetto Michel Barbet, Sindaco e Rappresentante Territoriale, scomparso lo scorso giugno.

La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nella vita del gruppo e nella comunità di Guidonia Montecelio, e la sua memoria continuerà a ispirare le attività e l’impegno civico del Movimento 5 Stelle.

A Teresa Mazzocca spetta ora il compito di coordinare e facilitare le attività del gruppo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del Movimento 5 Stelle a Guidonia Montecelio e di contribuire, attraverso un lavoro collettivo, alla crescita e al benessere della città.

Il Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio rivolge a Teresa un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico e per le sfide che attendono il gruppo e la comunità”.

