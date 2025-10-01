GUIDONIA – Sopralluogo nelle due piscine comunali

Nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e l’Assessora allo Sport, Cristina Rossi, hanno svolto un sopralluogo presso diverse strutture comunali attualmente gestite da concessionari privati.

Due immagini dei sopralluoghi nelle strutture sportive al Bivio e a Colleverde

Tra queste, il Palasport situato al Bivio di Guidonia e la piscina di Colleverde, intitolata al compianto consigliere comunale Gianluigi Marini.

“Durante la visita – spiega il sindaco Lombardo in un comunicato stampa – abbiamo avuto modo di constatare il buono stato di manutenzione degli impianti e di apprezzare le iniziative messe in campo per la loro ulteriore valorizzazione attraverso ingenti investimenti dei gestori privati, a beneficio della comunità e dello sport”.