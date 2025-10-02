GUIDONIA – Abbandona rifiuti nell’area protetta, incastrato dalle fototrappole

Ieri mattina, mercoledì primo ottobre, la Polizia Locale di Guidonia Montecelio, in collaborazione con i Guardiaparco del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, ha portato a termine una operazione di polizia giudiziaria in materia ambientale.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, a seguito di un’attività di osservazione e monitoraggio durata diversi giorni è stato sequestrato un veicolo, con targa francese, utilizzato per ripetuti abbandoni di rifiuti nella vicina area protetta di via dell’Inviolata.

Il mezzo è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza con fototrappole installato dai Guardiaparco e al dispositivo di lettura targhe in uso alla Polizia Locale.

Il conducente, privo di documenti, è stato accompagnato presso il Commissariato di Tivoli per l’identificazione e fotosegnalazione e denunciato per abbandono illecito di rifiuti, ai sensi del Testo Unico Ambientale.

Si tratta di un 21enne nato in Italia, ma di origini straniere.

Attraverso il sistema di videosorveglianza i Guardiaparco hanno accertato che tra i mesi di agosto e settembre il giovane in più riprese si è recato in via dell’Inviolata accedendo da via Casal Bianco per abbandonare 15 sacchi pieni di rifiuti domestici, oltre a materiale elettronico e ingombranti.

“Esprimo soddisfazione per la professionalità dimostrata dagli agenti coinvolti nell’indagine – dichiara Paolo Rossi, Comandante della Polizia Locale -. La collaborazione con il personale del Parco dei Monti Lucretili è stata fondamentale per il buon esito dell’operazione”.

“Ringrazio la Polizia Locale e i Guardiaparco per il lavoro svolto – ha aggiunto il Sindaco Mauro Lombardo -. Si proseguirà con decisione nelle attività di controllo e repressione degli illeciti ambientali per assicurare una maggiore tutela delle aree e degli spazi pubblici”.