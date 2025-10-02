CANTALUPO IN SABINA – Barbara Pastorelli presenta il romanzo dedicato ad Alberto Moravia

A Cantalupo in Sabina, sabato 4 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune, in Via Giuseppe Verdi 6, sarà presentato il romanzo di Barbara Pastorelli, dal titolo “Avrei voluto essere un poeta”, edito da Emia Edizioni.

Questo romanzo su Moravia, uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano e mondiale, morto a Roma trentacinque anni fa, tocca il cuore per quanto coinvolgente e fa bene alla testa per la capacità di rievocare attimi di Storia umana e popolare.

L’amicizia tra un bambino, Mino, e Alberto Moravia ed Elsa Morante è raccontata dalla scrittrice Barbara Pastorelli, nativa di Civita Castellana, in maniera originale ed emozionante.

Il libro è un percorso formativo, che coinvolge tanto il bambino quanto lo scrittore, la cui vicenda esistenziale è sapientemente ricostruita da Giacomo, ormai adulto, in un continuo intrecciarsi tra passato e presente.

“Raccontare la morte di Moravia attraverso le parole sofferte del protagonista del romanzo – ha affermato Barbara Pastorelli in una recente intervista – mi ha permesso di affermare con forza quanto la perdita di uno scrittore importante quale lui è stato abbia scosso l’animo di un uomo che ha avuto la fortuna di averlo conosciuto in uno dei periodi più difficili della sua vita, diventandone poi suo grande amico.

Come fervida lettrice di Alberto Moravia ho voluto solo rimarcare il fatto che la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella letteratura italiana, perché come scrissero alcune testate giornalistiche di allora, ‘con lui se ne andava definitivamente il Novecento’”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cantalupo in Sabina.

A dialogare con l’autrice sarà Giuseppina Pastorelli.

Leggerà brani tratti dal libro l’attore Nicola Panetta.

Musicherà l’evento Gian Nicola Belcastro.

Parteciperà il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri.

Saluti istituzionali del Sindaco Paolo Rinalduzzi.

Introduce Laura Egidi.