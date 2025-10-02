GUIDONIA – Reparto Volanti e 16 agenti in più a Villalba: la soddisfazione della Lega

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Sedici agenti in più, a Villalba arriva la base operativa del Reparto Volanti, da Alessandro Messa, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:
“Registriamo con estrema soddisfazione le parole del Questore di Roma, Dottor Massucci, che ieri durante una visita istituzionale presso il Posto di Polizia di Villalba ha annunciato il potenziamento dell’organico, con l’arrivo di nuove volanti e ulteriori agenti di P.S. in via definitiva.
Voglio ringraziare anche il Ministro dell’Interno Piantedosi che, durante le brevi ma intense interlocuzioni avute, mi ha sempre garantito la volontà di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio per una più incisiva sicurezza.
Questo è un successo per tutta la città, che rivendichiamo con orgoglio per aver sempre denunciato, in tutte le sedi, la beffa di avere un Posto di Polizia adibito solo a funzioni di semplice ufficio amministrativo per i visti ai permessi di soggiorno per gli immigrati”.