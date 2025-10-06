Forse a molti il suo volto non dice granché.

Antonio Bonansingo, 61enne originario di Villalba di Guidonia, in arte “Tarzan”

Eppure, migliaia di persone lo ricordano quando da ragazzo incantava i frequentatori delle Terme di Bagni di Tivoli coi suoi tuffi dal trampolino.

Alcune immagini d’epoca del trampolino delle Terme Acque Albule di Tivoli

Erano i primi anni 80, da allora sono trascorsi 4 decenni ma il tempo sembra essersi fermato per Antonio Bonansingo, in arte “Tarzan”.

Antonio “Tarzan” Bonansingo indossa l’abito in paillettes per esibirsi nelle feste di piazza e sulla Metro

All’epoca centinaia di persone si radunavano intorno alla piscina col naso all’insù per assistere alle sue acrobazie dal trampolino.

Oggi i video delle sue performance di ballo spopolano su Tik Tok ed Instagram dove è stata creata la pagina “Tarzan il re della Favelas”.

Nato il 7 dicembre 1964 a Villalba di Guidonia, Antonio Bonansingo è l’ultimo di 12 figli – 7 femmine e 5 maschi – di un operaio delle cave di travertino e di una casalinga.

Ha interrotto gli studi dopo la quinta elementare, “Tarzan”, per entrare nel mondo del lavoro poco più che bambino, prima in una conceria di pellami, poi sempre nel settore edile.

Antonio “Tarzan” Bonansingo ha praticato il karate e il body building oltre la danza

Da bambino ha praticato la danza classica e artistica oltre al karate. Da ragazzo e da adulto il body building.

Sabato scorso a Villanova Antonio “Tarzan” Bonansingo si è esibito durante la serata dance col Dj Fargetta

Oggi, alla soglia dei 61 anni, Antonio è single dopo una relazione d’amore di 15 anni, fa il guardiano in una azienda edile di Tivoli e vive in un container con tre cani aspettando i fine settimana per recarsi coi mezzi pubblici alla festa di piazza dove ballare ed esibirsi, sognando la sua grande occasione.

Magari di salire sul palco del Talent show di Maria De Filippi “Tú Sí Que Vales”.