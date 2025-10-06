SAN POLO DEI CAVALIERI – Rubinetti a secco per lavori Acea

Dalle 8 alle 22 attivo il servizio di rifornimento con autobotte 

Acea Ato 2 comunica che, a causa di lavori sulla condotta di adduzione gestita dal fornitore esterno, domani – martedì 7 ottobre – dalle ore 08:30 alle 16:30 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di San Polo dei Cavalieri.

In particolare sarà interessato: intero territorio comunale.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via Colonnella Patrascia altezza fontanile dalle ore 08:00 alle 22:00.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

