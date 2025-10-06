Emanuele Ferrante è il nuovo Segretario comunale di Forza Italia Giovani.

Emanuele Ferrante stringe la mano al ministro Antonio Tajani

Giovedì 2 ottobre è arrivata la nomina a firma del Segretario Regionale Riccardo Serino e del Segretario Provinciale Valerio Massini.

Emanuele Ferrante insieme al Segretario Provinciale di Forza Italia Valerio Massini

“Una scelta che conferma la volontà del nostro movimento di continuare a puntare sulla freschezza delle idee, sull’entusiasmo e sulla capacità dei giovani di sapersi mettere al servizio della comunità con competenza e passione”, il commento di Giovanni Lanci, Segretario Vicario di Forza Italia Tivoli.

“A nome di tutto il Coordinamento di Tivoli – ha aggiunto Lanci – rivolgo ad Emanuele Ferrante i miei più sinceri auguri di buon lavoro.

Sono certo che la sua energia, la sua competenza e la sua dedizione sapranno dare un contributo decisivo per rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani nella nostra città, costruendo progetti concreti e inclusivi, capaci di coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze”.