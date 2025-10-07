Si terrà sabato 11 ottobre alle ore 15:30 la cerimonia di inaugurazione di Piazza Vittorio Veneto e l’accensione del restaurato Fontanone.

Saranno presenti numerose autorità civili e istituzionali: il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi, il Commissario di governo per il Giubileo Roberto Gualtieri, il Senatore del Collegio Guidonia-Tivoli Marco Silvestroni e il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini.

E’ stata invitata inoltre Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni.

Il restauro di Piazza Vittorio Veneto rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana del Centro storico di Palombara Sabina per il Giubileo 2025, con un investimento di 1,2 milioni di euro, focalizzata sul decoro, il rifacimento di strade e marciapiedi, l’installazione di nuovo arredo urbano e il potenziamento dell’illuminazione pubblica per valorizzare il patrimonio storico-architettonico.

La “piazza” per antonomasia, da anni trasformata in un grande parcheggio per le automobili, con un nuovo selciato in sampietrini tornerà ad essere il “salotto buono” della città, centro nevralgico, di aggregazione e di vitalità per i palombaresi.

All’inaugurazione di sabato è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.