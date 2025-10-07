Michela Falcone è la nuova Consulente scientifica e culturale del Sistema museale della Città di Tivoli.

Lo stabilisce il decreto numero 33 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - firmato stamane, martedì 7 ottobre, dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene conferito l’incarico a titolo volontario e gratuito a supporto diretto del sindaco sulla base dello straordinario curriculum presentato ieri, lunedì 6 ottobre, dalla professionista.

Michela Falcone è un architetto e docente con base a Londra, con esperienza presso studi internazionali come Shigeru Ban e Zaha Hadid Architects.

Insegna progettazione all’Architectural Association e dirige il programma di Interior and Spatial Design alla Buckinghamshire University.

Curatrice e autrice di testi e progetti sulla complessità del progetto e sulla sperimentazione nell’architettura, ha esposto i propri lavori a livello internazionale, tra cui alla Biennale di Venezia, Open House e Biennale di Lione.

È cofondatrice dello studio Falcone Cavaliere, con cui sviluppa spazi culturali e residenziali in Italia, Regno Unito e Svizzera.

Dal 5 al 18 aprile scorsi presso il castello della Rocca Pia Michela Falcone ha presentata la mostra, da lei ideata e curata, dal titolo “Lo spazio immisurabile. Piranesi architetto: alla scoperta della sua visione e produzione architettonica”.