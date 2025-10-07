I genitori lo hanno cresciuto a pane ed Heavy Metal.

Sarà anche per questo che all’età di due anni batteva su sedie e pentole per riprodurre i suoni delle casse stereo e che a 14 anni si è diplomato maestro di batteria di ottavo grado.

Gioele Sozzi, 16enne di Guidonia, batterista prodigio e studente del Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, da venerdì sera 3 ottobre è il batterista titolare della “Sandmen”, la tribute band dei Metallica numero 1 in Italia nata nel 1993.

Gioele ha già suonato in altre band come “Riff ‘em all” e coi “Tir”, ma venerdì sera al “Geronimo’s Live Club” di Marino ha dimostrato di avere l’Heavy Metal nel sangue.

Tutto merito di mamma Loredana, casalinga di 47 anni, e papà Igino, 53enne militare dell’Aeronautica Italiana, appassionati dell’hard rock di band storiche come “Metallica”, “Slipknot” e “AC/DC”.

Non è un caso se a giugno 2023 Gioele ha conseguito il diploma di terza media presso l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Guidonia portando all’esame una tesina su “One”, pluripremiato brano dei Metallica del 1989 che racconta la storia di un soldato colpito da un mortaio durante la prima guerra mondiale, rimasto paralizzato, senza braccia e gambe, senza più i cinque sensi tranne l’udito.

“Non so se proseguirò gli studi all’università, ancora non ne sono sicuro – ha raccontato Gioele Sozzi al quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv – Nel mio futuro c’è la musica, è una passione che ho fin da piccolo e a dieci anni ho deciso di prendere lezioni di batteria”.

“Come mi vedo da grande? – ha concluso Gioele – Può darsi che io faccia successo oppure no, a mi piace divertirmi e suonare bene. Il resto non conta”.