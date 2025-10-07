TIVOLI – Tre chili e mezzo di droga nello zaino termico: 4 arrestati e 2 denunciati

Quattro persone arrestate, due denunciate, tre chili e mezzo di droga sequestrate insieme a 40 mila euro in contanti.

E’ il bilancio dell’operazione antidroga messa a segno a Tivoli dagli agenti del XIII Distretto Aurelio.

Secondo un comunicato della Questura di Roma, le indagini sono iniziate tra i palazzi di Valle Aurelia, dove un movimento sospetto registrato ha permesso agli investigatori di approfondire fino a disarticolare un traffico di hashish e marijuana che vedeva come punto focale di vendita la zona termale dell’antica Tibur.

Lo stupefacente, come scoperto dagli investigatori, veniva trasportato in strada in uno zaino termico di quelli comunemente usati per passare le giornate in spiaggia mentre, nelle abitazioni degli arrestati, era conservato in frigo.

All’esito dell’attività di indagine, sono quattro le persone finite in manette, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e due quelle denunciate.

Gli agenti hanno sequestrato oltre 3 chili e mezzo di droga e più di 40 mila euro in contanti.