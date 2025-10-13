In quattro sono saliti sul podio più alto conquistando l’oro, senza contare tre argenti e 4 medaglie di bronzo.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “Asd Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia nel corso del Campionato Regionale Cadetti e della II^ Tappa del Gran Premio Giovanissimi FA/RA svolti sabato 4 e domenica 5 ottobre presso il PalaCoccia di Veroli.

Due intense giornate di sport, passione e crescita organizzate dal Comitato Regionale Lazio Fijlkam – Settore Judo, con il patrocinio del Comune di Veroli, che ha visto alternarsi sul tatami oltre 700 judoka di tutte le fasce d’età, confermando la vitalità e la solidità del movimento judoistico laziale e la capacità del Comitato di coniugare competizione, formazione e spirito di comunità.

I maestri Franco Agliata e Francesco Del Core con le judoka Giulietta Grassini ed Angelica Agliata

Ottima la prestazione degli atleti della palestra Anco Marzio di Guidonia allenati dai tecnici Franco Agliata e Luca Santi, coordinati dai maestri Roberto Pomponii e Francesco Del Core, protagonisti della seconda giornata.

Sopra e sotto, gli atleti della “Asd Team Agliata Anco Marzio” protagonisti al Campionato regionale

Tra 286 atleti in gara (201 maschi e 85 femmine) nella Classe Ragazzi, hanno conquistato il primo posto Edoardo Aspromonte, Luigi Santi, Mario Lucarelli e Samuel Ninu.

Nella stessa categoria Alessio Possenti ha ottenuto un secondo posto.

Terzi Gabriel Ferro, Gaia di Mario e Matteo Casini.

Nella Classe Cadetti tra i 193 atleti partecipanti (140 uomini e 53 donne) in rappresentanza di 61 società sportive provenienti dal Lazio e dall’Abruzzo hanno brillato i guidoniani Valentino Angelini e Giulietta Grassini, entrambi medaglia d’argento nelle rispettive categorie di sesso e peso.

Quinta classificata Angelica Agliata.

Nella Classe Fanciulli tra i 156 maschi e 61 femmine partecipanti, da segnalare il terzo podio per Miriam Fanizza.