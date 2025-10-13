Bottiglie scolate fino all’ultima goccia di alcol e abbandonate sul ciglio del marciapiede.

Gli fanno “compagnia” lattine, pacchetti di sigarette e altri rifiuti insieme alla puzza di urina sui muri.

E’ la desolante situazione di Via Pericle Pozzilli, strada parallela alla via Tiburtina, a Borgonovo, frazione di Tivoli Terme.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è un lettore residente nella stessa strada che già un anno e mezzo fa aveva pubblicamente richiesto maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ora il lettore, “in qualità di cittadino residente e contribuente”, ha deciso per la seconda volta di portare alla ribalta la persistente e grave situazione di degrado che si manifesta quotidianamente in Via Pozzilli.

“Come visibile nelle fotografie – scrive l’abitante di Borgonovo alla redazione di Tiburno.Tv – l’area segnalata presenta ogni giorno i seguenti problemi. Abbandono massiccio di rifiuti e costante ritrovamento di bottiglie di vetro (birra, eccetera), lattine, pacchetti di sigarette e altro. ​Gravi problemi igienici: oltre ai liquidi riversati dai rifiuti, si segnala anche l’atto incivile di urinare sui muri, causando cattivi odori, degrado e un serio problema igienico-sanitario. ​Vandalismo: le superfici sono deturpate da scritte e graffiti che imbrattano la parete”. ​

“Tale situazione di sporcizia, inciviltà e degrado – conclude il residente in via Pozzilli – si è intensificata in modo significativo e si ripete con frequenza giornaliera.

Spero che il mio appello possa servire a far prendere atto della situazione e valutare le azioni più opportune per il ripristino del decoro e della vivibilità della zona”.