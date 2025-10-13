GUIDONIA – Ancora topi a scuola, a Setteville lezioni sospese per 2 giorni

E’ ancora emergenza topi nel plesso scolastico di via Todini 56 a Setteville di Guidonia.

Per questo le attività didattiche verranno sospese nelle giornate di domani, martedì 14, e dopodomani, mercoledì 15 ottobre.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 373 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 13 ottobre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta di Luca Santella, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi”.

Stamane in una mail il preside ha segnalato che, nella giornata odierna, sono stati rinvenuti alcuni topi intrappolati nelle esche posizionate dalla ditta incaricata dall’Ente delle operazioni di derattizzazione.

Secondo il Dirigente dell’Area Ambiente è necessario adottare misure straordinarie finalizzate in particolare alla verifica dei contro – soffitti, per cui va disposta la sospensione delle attività didattiche per due giorni, salvo il caso in cui dovessero emergere nuove criticità.

Vale la pena ricordare che la scuola di Setteville era rimasta chiusa già martedì 30 settembre e mercoledì primo ottobre per un primo intervento di derattizzazione e disinfezione ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).