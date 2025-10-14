CASTELNUOVO DI PORTO – Viabilità, al via la manutenzione straordinaria della provinciale Montefiore

Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 6/c Montefiore dal chilometro 7+000 (incrocio Via Piana Perina) al chilometro 8+000 circa (Rotatoria di Castelnuovo di Porto S.P. 15/a Tiberina), nel tratto ricompreso nel Comune di Castelnuovo di Porto.
Lo comunica in una nota la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia.
I lavori dureranno circa 10 giorni lavorativi e verranno eseguiti in orario notturno per limitare i disagi della circolazione.
Condividi l'articolo: