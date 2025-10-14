COLLEFERRO – Evade e si trasferisce dalla fidanzata: rimesso ai domiciliari

Avrebbe dovuto starsene a casa tranquillo a scontare la pena, invece ha deciso di raggiungere la fidanzata a 25 chilometri di distanza dalla sua abitazione.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Colleferro, hanno rintracciato e arrestato a Colleferro un 25enne, già noto per precedenti reati contro il patrimonio, evaso dagli arresti domiciliari.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 14 ottobre, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un mirato servizio finalizzato a monitorare i soggetti sottoposti a misure restrittive,

Il giovane, sottoposto alla misura cautelare a Ferentino, in provincia di Frosinone, si è allontanato dal luogo di detenzione per andare a trovare la fidanzata residente a Colleferro.

Dagli immediati accertamenti è emerso che si era allontanato nei giorni scorsi da Ferentino e denunciato dai Carabinieri della locale Stazione poiché non era stato trovato in casa nel corso del controllo.

L’arrestato è stato tradotto presso l’abitazione di Ferentino e sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa del processo.

L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in una più ampia sinergia tra i vari comandi dell’Arma presenti sul territorio.