MENTANA – Gli assi della mountain bike protagonisti al “Pedalatium”

Lo scorso anno erano saliti sui podi più alti e stavolta hanno bissato il successo in sella alle loro mountain bike, dando lustro al territorio con risultati di spessore.

Mattia Motta, Davide Ludovici, Nicolas Rinco e Lorenzo Tosoni sono quattro giovani agonisti tra i 14 e i 16 anni dell’ASD Gattaceca Bicycle di Mentana protagonisti nel circuito “Pedalatium XCP Off Road 2025”.

Il prossimo 30 novembre i 4 campioni regionali saranno celebrati tra i protagonisti della stagione in occasione del Gran Gala del Ciclismo ACSI che si terrà nella cornice prestigiosa del Salone d’Onore del CONI (Palazzo H).

Sotto la guida dell’istruttore Elio Falletta, il lavoro su tecnica di guida, gestione dello sforzo e lettura del terreno ha prodotto piazzamenti importanti nel calendario XCP.

Mattia Motta, 16 anni di Guidonia Centro, ha infatti conquistato il secondo posto, Nicolas Rinco, anche lui 16enne di Guidonia Centro, si è aggiudicato il terzo podio, mentre Davide Ludovici, anche lui 16enne di Guidonia Centro, il quarto posto.

Quinto classificato il più giovane del gruppo, Lorenzo Tosoni, 15enne di Monterotondo.

Risultati che confermano la crescita di un vivaio già maturo, capace di interpretare tracciati selettivi e passaggi tecnici con lucidità e coraggio.

La stagione ha mostrato continuità di partecipazione, progressi cronometrici e un comportamento esemplare dentro e fuori dal percorso: il Gran Gala al CONI diventa così il riconoscimento pubblico di un percorso serio, nel quale la competizione è strumento di formazione sportiva e personale.

Con lo sguardo alla nuova annata, Elio Falletta rilancia un programma a trazione agonistica: allenamenti strutturati, presenze mirate negli appuntamenti Pedalatium XCP e iniziative sul territorio per avvicinare altri giovani alla MTB — perché la cultura della competizione sana si costruisce ogni giorno, in allenamento.