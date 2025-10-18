GUIDONIA – Far West in piazza della Repubblica, le immagini choc – VIDEO

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 18 Ottobre 2025

Ecco cosa è successo stamane a Villalba

 

 

 

Le immagini parlano da sole.

Venti, forse trenta giovani all’apparenza nordafricani se le danno di santa ragione a colpi di spranga, pugni e calci.

Sono le immagini della violenta rissa esplosa verso le ore 11 di stamane, sabato 18 ottobre, in pieno giorno e alla presenza di decine di passanti in piazza della Repubblica, a Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che già ieri sera, venerdì 17 ottobre, si erano registrati scontri tra bande rivali sedati soltanto grazie all’intervento delle forze dell’ordine (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Insomma, Villalba è sempre più una polveriera.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI - "L'Asl garantisce assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer"

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 