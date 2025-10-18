CALCIO – Guidonia da applausi: 2-0 a Gubbio

Il Guidonia Montecelio 1937 sbanca Gubbio con un secco 2-0 e si prende momentaneamente il quinto posto in classifica, salendo a quota 16 punti nel Campionato di Serie C.

Una vittoria pesantissima, arrivata grazie a una prestazione solida, concreta e ben orchestrata da mister Ginestra.

La partita è stata inizialmente equilibrata, con il Gubbio a cercare di fare gioco ma senza mai impensierire seriamente Mazzi.

I rossoblù, ben chiusi dietro, hanno atteso il momento giusto per colpire.

E quel momento è arrivato nel secondo tempo, quando tutto è cambiato.

Al 76′ è Spavone a sbloccare il risultato con una giocata da attaccante vero. Dopo il gol la dedica ad Alessandro Malomo coinvolto in un brutto infortunio di gioco nell’ultima partita casalinga.

Passano appena 5 minuti e Tessiore chiude i conti al termine di un’azione corale perfetta. Il Guidonia colpisce nel momento migliore, gestisce il vantaggio con intelligenza e porta a casa tre punti d’oro.

Seconda vittoria consecutiva, gruppo unito, cambi azzeccati e tanta solidità.

Ora sì, si può iniziare a guardare in alto.