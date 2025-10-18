GUIDONIA – Rissa a colpi di bottiglie e sedie: benvenuti nel Far West

E’ sempre più una polveriera piazza della Repubblica, a Villalba di Guidonia.

Dopo gli scontri di ieri sera, venerdì 17 ottobre, la violenza è di nuovo esplosa verso le ore 11 di stamane, sabato 18 ottobre, in pieno giorno e alla presenza di decine di passanti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento delle forze dell’ordine stamane in piazza della Repubblica a Villalba

I testimoni raccontano al quotidiano on line Tiburno.Tv che anche stavolta come ieri sera si sono date battaglia due bande contrapposte di cittadini apparentemente di origine nordafricana: sarebbero volate bottiglie, sedie e tavoli di un’attività commerciale.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono immediatamente intervenute pattuglie dei carabinieri e volanti della Polizia di Stato, ma all’arrivo delle forze dell’ordine la maggior parte dei duellanti si sarebbe dileguata per le vie limitrofe a piazza della Repubblica.

Già nella serata di ieri era tornato il Far West nella piazza di Villalba, il quartiere di Guidonia Montecelio lo scorso anno osservato speciale da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine a causa delle ripetute risse tra stranieri ed extracomunitari.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, ieri un primo tafferuglio è scoppiato verso le ore 19,50, immediatamente sedato dall’intervento dei carabinieri col supporto di un’ambulanza del 118.

Tutte le foto sono di repertorio dell’archivio di Tiburno.Tv

I testimoni raccontano al quotidiano Tiburno.Tv che pochi minuti dopo la ripartenza dei mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso sarebbe scoppiato una seconda rissa ancora più violenta con alcune decine di extracomunitari pronti a darsele di santa ragione a suon di bottigliate.

Sul posto sono intervenute di nuovo pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli e Volanti della Polizia di Stato, ma i protagonisti della rissa si sono dileguati lungo le strade adiacenti piazza della Repubblica.

Già nell’estate del 2023 e del 2024 la piazza centrale di Villalba di Guidonia era stata teatro di numerosi e violentissimi scontri tra cittadini africani (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo da agosto 2024 l’amministrazione aveva istituito servizi di controllo notturni straordinari da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine.

A dicembre 2024, per potenziare la sicurezza, era stato anche installato un impianto di videosorveglianza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Azioni rivelatesi poco produttive a giudicare dal fatto che la piazza principale di Villalba è ancora teatro di bivacco alcolico, aggressioni e risse.

L’ultima, nella tarda serata del primo maggio scorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Verso le 23,30 Ionut Andrei N., un 35enne romeno senza fissa dimora, era stato accoltellato al torace al termine di una lite verbale.

Pare che l’uomo sia stato prima derubato del cellulare davanti ad un bar della piazza e che abbia iniziato a discutere con un giovane di apparente nazionalità nordafricana e colpito da un fendente.

Trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, il romeno era stato medicato e dimesso con una prognosi è di 30 giorni.