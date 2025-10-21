ROMA EST – Bimbo di 11 anni precipita dal terzo piano: è gravissimo

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 21 Ottobre 2025

Il piccolo voleva salutare la sorellina appena uscita

Drammatico incidente domestico nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, nella zona di Roma Est.

Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, un bimbo di 11 anni è precipitato dal balcone di un appartamento adibito a casa vacanza ubicato al terzo piano in via De Ritis, sulla Tiburtina, a Pietralata.

Pare che il piccolo si sia sporto, forse per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù.

