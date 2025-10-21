ROMA EST – Bimbo di 11 anni precipita dal terzo piano: è gravissimo

Drammatico incidente domestico nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, nella zona di Roma Est.

Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, un bimbo di 11 anni è precipitato dal balcone di un appartamento adibito a casa vacanza ubicato al terzo piano in via De Ritis, sulla Tiburtina, a Pietralata.

Pare che il piccolo si sia sporto, forse per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù.