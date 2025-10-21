COLLEFERRO – Topi d’appartamento in trasferta, arrestati 4 napoletani

Facevano da spola tra la Campania ed il Lazio per svaligiare appartamenti.

Per questo quattro uomini, rispettivamente di 61, 50, 49 e 45 anni, tutti di origine campana, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Colleferro al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri.

Su disposizione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Velletri, tre di loro sono finiti in carcere, mentre per il quarto sono scattati gli arresti domiciliari.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 21 ottobre, dalla Questura di Roma, le indagini sono state avviate in seguito a un furto avvenuto lo scorso 3 febbraio, quando da un’abitazione venne trafugata una cassaforte rastrelliera contenente numerosi monili in oro.

Dall’analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, i poliziotti sono riusciti a “catturare” il momento esatto in cui quattro uomini sarebbero scesi da due auto per poi fare ingresso nello stabile, da cui sarebbero usciti circa un’ora dopo.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire il canovaccio delle loro sistematiche trasferte: partenza da Napoli all’alba, sosta in un bar per la colazione, poi la ripartenza in direzione di diverse località laziali – tra cui Valmontone, Labico, Montecompatri, Vermicino, Borghesiana e il Prenestino – dove si alternavano tra di loro per perlustrazioni e appostamenti.

Mentre una coppia faceva da palo in auto, gli altri due entravano nei palazzi, presumibilmente per pianificare i futuri colpi.

Una volta raccolti I gravi indizi di colpevolezza a loro carico, la Procura ha richiesto e ottenuto nei loro confronti le misure cautelari, a cui hanno dato esecuzione gli stessi agenti del Commissariato di Colleferro.