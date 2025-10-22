Anziana rapinata nel parcheggio, tre Latinos catturati dopo l’inseguimento

Agivano seguendo uno schema infallibile.

Nei parcheggi dei supermercati selezionavano in maniera certosina persone anziane o in condizioni di fragilità.

Uno le avvicinava con una scusa, mentre il complice le rubava la borsa.

Così tre peruviani di età compresa tra i 26 ed i 55 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 22 ottobre, della Questura di Roma, i tre sono stati intercettati a bordo di un’auto sospetta in zona Anagnina insieme ad una donna da una pattuglia in borghese del Commissariato Romanina.

Gli investigatori hanno seguito la vettura fino al parcheggio di un supermercato vicino. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, i quattro si sono spostati nell’area di sosta di un altro esercizio poco distante dove sono entrati in azione con un copione ben definito nella ripartizione di ciascun ruolo.

Dopo aver affiancato l’auto di un’anziana, uno dei ladri ha tentato di catturarne l’attenzione lasciando cadere accanto alla portiera un oggetto, invitandola a raccogliere quanto, a suo dire, la vittima aveva perso.

Nel frattempo, approfittando di quegli istanti di distrazione, la donna del gruppo si è avvicinata al lato passeggero per sfilare la borsa appoggiata sul sedile.

A quel punto, gli agenti sono intervenuti intimando l’alt, ma il conducente del gruppo ha reagito ingranando la retromarcia nel tentativo di ingaggiare una fuga spericolata in pieno giorno, rischiando di travolgere nelle manovre la stessa vittima.

Ne è nato un inseguimento a tutta velocità per oltre dieci chilometri, durante i quali i fuggitivi hanno percorso tratti contromano e attraversato incroci con semaforo rosso. La corsa è terminata in una strada di campagna senza uscita, dove l’auto si è schiantata contro un muro.

Tre dei quattro componenti della banda sono stati bloccati dopo aver tentato di opporre una strenua resistenza nei confronti degli agenti intervenuti per bloccarli. La quarta complice, invece, è riuscita a far perdere le sue tracce ed è tuttora ricercata.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari in uso agli indagati, nonché la borsa e il denaro contante, provento del furto commesso poco prima.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti dei tre peruviani disponendo per tutti la custodia cautelare in carcere.