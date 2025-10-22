GUIDONIA – Caccia agli “zozzoni”, 174 multe in due mesi e mezzo

Prosegue l’attività di monitoraggio, vigilanza e prevenzione dell’abbandono dei rifiuti sul territorio di Guidonia Montecelio svolta dal Nucleo Tutela Ambientale-Fedra, in raccordo con l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, dal 1° agosto 2024 al 16 ottobre 2025 sono stati contestati 174 verbali di infrazione per violazioni legate alla gestione dei rifiuti.

L’importo complessivo delle sanzioni è 48.550 euro.

Di seguito, il dettaglio:

* Abbandono di rifiuti su suolo pubblico: accertate 78 violazioni, per un totale complessivo di 39.000 euro.

* Errato conferimento dei rifiuti: elevati 95 verbali, per un importo complessivo di 9.500 euro.

* Mancata esposizione della targa dell’amministratore nei condomini: rilevata una violazione, sanzionata con un importo di 50 euro.

L’attività del Nucleo Tutela Ambientale-Fedra si inserisce nell’ambito di strategia integrata di prevenzione, controllo e sensibilizzazione, volta a promuovere una gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti, oltre a una maggiore attenzione e tutela delle aree e degli spazi pubblici.