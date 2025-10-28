Matilde Di Pietro è la candidata più votata al Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Capena, ente esponenziale della collettività che gestisce centinaia di ettari per la promozione del pascolo, dell’agricoltura e del legnatico, nonché del patrimonio ambientale e archeologico di questo territorio.

Alle elezioni tenutesi domenica 26 ottobre la 53enne imprenditrice agricola ha ottenuto 181 preferenze, più del 50% dei voti validi.

Gli altri candidati erano Marco Tocchi (129 voti), Gabriele Di Paolo (113 voti), Simone Giallonardo (112), Stefano Girolami Voti (111), Alessio Malatesta (102), Giustina D’Adamo Voti (98), Serafino Forti (88), Alessia Di Marco (84) e Luca Alei (14).

Nel Collegio dei Probiviri Adalberto Giannuzzi ha totalizzato 95 preferenze e Natalina Degli Effetti 59.

Consigliera uscente del precedente CdA del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Capena guidata dall’ex Presidente Franco Iena, Matilde Di Pietro è proprietaria insieme al fratello Umberto e alla sorella Rita del Frantoio l’Antica Macina e dell’omonima Azienda agricola nata nel 1996 ed estesa sui territori di Capena, Fiano Romano e Civitella San Paolo.