Stamane, martedì 4 novembre, il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, ha espresso vicinanza alla famiglia di Octav Stroici, il 66enne operaio romeno morto dopo essere rimasto intrappolato per 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti a Roma ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Octav Stroici insieme alla moglie: è la foto che l’operaio ha sul suo profilo Facebook

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone

“Sono profondamente colpito dalla tragica scomparsa di Octav Stroici, l’operaio edile nostro concittadino vittima del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali – le parole del sindaco Riccardo Varone – Ho seguito per tutto il pomeriggio e la tarda serata di ieri le operazioni di soccorso, condividendo la speranza e poi il dolore per l’esito di questa tragedia.

Non è bastata la grande generosità dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, che hanno lavorato senza sosta in condizioni proibitive e fatto di tutto per salvare la vita a Octav”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità cittadina – prosegue il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone – desidero esprimere le più sentite condoglianze e il senso della nostra profonda vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi.

È la seconda volta in due mesi che la nostra comunità è segnata a lutto dal dramma della morte sul lavoro.

Quel lavoro che è un diritto e che, invece, troppo spesso diventa una condanna a morte”.