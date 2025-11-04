PALOMBARA SABINA – Scontro frontale in via della Neve, la vittima è Roberto Blasetti

Un ragazzo di vent’anni morto.

Un coetaneo in ospedale.

Un’intera comunità sotto choc quella di Palombara Sabina che stamane, martedì 4 novembre, si è risvegliata in lutto per il tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via della Neve, strada provinciale che attraversa le campagne e collega il Borgo sabino alla via Salaria costeggiando la stazione ferroviaria di Pianabella ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Roberto Blasetti quando militava nella Under 19 del “Palombara Calcio”

A perdere la vita è stato Roberto Blasetti, 20 anni, militare dell’Esercito Italiano ed ex calciatore del “Palombara Calcio” e del “Villalba Ocres Moca”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 22 Roberto Blasetti percorreva via della Neve al volante di una Audi.

All’altezza dell’intersezione con via Borea, per cause in corso di accertamento, la Audi si è scontrata con la Fiat Panda condotta da Andrea B., anche lui 20enne di Palombara Sabina ed ex calciatore della locale squadra “Palombara Calcio”.

“E’ con immenso dispiacere che apprendiamo e comunichiamo la notizia di un grave incidente automobilistico che nella notte ha coinvolto due nostri ex calciatori, Roberto Blasetti e Andrea B. – scrive la società sportiva sulla pagina Facebook ufficiale – Per Roberto, purtroppo, non c’è stato niente da fare e ci ha lasciato all’età di appena 20 anni. A lui vanno le nostre preghiere, mentre alla famiglia inviamo il più sentito cordoglio e messaggio di affetto in questo momento di profondo dolore.

Andrea, sotto shock per l’accaduto, sarà invece dimesso oggi dall’ospedale.

Di parole se ne potrebbero dire tante, ma in questo momento preferiamo avvolgerci attorno al dolore e all’incredulità che episodi del genere comportano”.

Il 20enne militare è stato ricordato anche dal “Villalba Ocres Moca” e dai “Supporters Tifosi 15 novembre 1952”.

“Con immenso dolore – scrive la società sportiva – apprendiamo la notizia della scomparsa di Roberto Blasetti, nostro ex tesserato appena ventenne. Alla sorellina Angelica, al fratello Alessio e alla famiglia tutta, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza”. “Con profondo sgomento e infinita tristezza apprendiamo la notizia della tragica scomparsa di Roberto Blasetti – fanno eco i tifosi della società villalbese – Consapevoli che non bastano le condoglianze e non esistono parole adeguate, inviamo un abbraccio colmo d’affetto alla loro famiglia in questo momento di incommensurabile dolore”. Vicinanza alle famiglie dei ragazzi coinvolti è stata espressa dall’amministrazione comunale. “L’intera comunità di Palombara Sabina – si legge in un post sulla pagina Facebook istituzionale – si unisce nel dolore per la prematura scomparsa di un giovane concittadino, strappato alla vita nel fiore della sua giovinezza. Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande. L’Amministrazione Comunale esprime il più sincero cordoglio e si stringe con affetto e profonda partecipazione al dolore della famiglia e degli amici”.